Hoia sibul ja kartul eraldi ning teisi nippe toiduraiskamise vähendamiseks

Nimekiri sügavkülmiku uksel

Enne sügavkülma panemist kirjuta pakendi peale, mis toiduga on tegu ja millal selle sinna panid, et teada, kaua seda säilitada võib. Palju toitu visatakse ära mõttega, et see on liiga kaua sügavkülmas seisnud. Maksimaalne piir, mil toit veel söögikõlblik on, on enamikul toiduainetel neli kuud.