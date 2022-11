Esimene paremaid laenutingimusi tagav sertifikaat anti Läänemaa teraviljakasvatajale

Swedbank koostöös eAgronomiga tuli novembri alguses turule pakkumisega, mis toob Eesti, Läti ja Leedu põllumajandustootjateni uue võimaluse: olles kliimasõbralike põllumajanduspraktikate rakendaja, võib ettevõte nüüd parematel tingimustel laenu saada.

Jätkusuutlike laene ja liisinguid väljastastab Swedbank, kuid vajaminev sertifikaat, mis kinnitab vastavate põllumajanduspraktikate järgimist või nende kasutuselevõttu lähitulevikus, tuleb taotleda eAgronomilt.

“Laenu saamisega seotud tegevused olid meil kavas tegelikult juba eelnevalt, sest oleme toidutootjatena alati jätkusuutlikkust kõrgelt hinnanud. Praegu sobis see pakkumine meile ka ajaliselt hästi, sest olime just parajasti läbirääkimas finantsasutustega, et võtta laenu lisainvesteeringute tegemiseks,” tõi välja ettevõte Aasa agro tegevjuht Risto Aasa.

eAgronomi hinnangul kannavad pangad olulist vastutust, olles kahe kolmandiku ulatuses Euroopa majanduse rahastajad, et pakkuda kliimamuutuste leevendamiseks välja reaalseid lahendusi. Swedbanki ja eAgronomi koostöö rohelaenude ning -liisingute väljastamisel on teadaolevalt esimene sarnane koostööprojekt maailmas.

"Tegemist on vägagi olulise mõjuga keskkonnale, sest põllumajandus on üks võtmesektor kliimamuutuste vastases võitluses - ookeanide järel on just mullad kõige suuremad süsinikdioksiidi sidujad maailmas," ütles eAgronomi tegevjuht Robin Saluoks.

Aasa arvab, et jätkusuutlik lähenemine omab suurt potentsiaali ka teiste partneritega koostöövõimalusi otsides. Ta lisas: "Maailm liigub paratamatult rohelisema mõtteviisi poole, kuid õnneks on sealjuures võimalik saada osa ka majanduslikest hüvedest." Seepärast on Risto mahetalunik, kes on ühena mitmetest põllumeestest, liitunud veel ka eAgronomi süsinikuprogrammiga.