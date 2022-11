Esimene lumi jäi maha

Püsivaks lumikatteks nimetatakse kliimateaduses aega, mil maa on valge vähemalt 30 päeva järjest, kusjuures selle aja jooksul võib erandina olla kuni kolm lumeta päeva. Vähemalt lähema kümne päeva jooksul ei ole suurt sula ette näha. Kui seda ei tule ka detsembri keskel, siis oli püsiva lumikatte algus 20. novembri paiku, mis on Eesti eri paigus isegi soojenemistest mõjutamata 20. sajandi keskmisest 2–4 nädalat varasem.

Kuigi üksikuid lumehelbeid puistas siin-seal varemgi, sai maa valgeks esimest korda möödunud nädalal. Ka see on meie kliimas ebatavaline, et esimene lumi maha jääb – nii algab talv tavaliselt mandrilises kliimas, nagu Siberis.