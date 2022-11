Odraiva vastu võta odratera

Hambad valgeks, kurk terveks

Kui odraterast eraldatakse vaid väliskest ehk sõkal, saadakse odrakruup. Kruubid lihvitakse ja need on toitvaimad tangained, mida odrast saada võib, sest eemaldatud on väga vähe toitaineid. Kui koorest puhtaks lihvitud tera ehk kruup purustada, saadakse tang. Kruupe purustatakse tanguks, et need kiiremini pehmeneksid.