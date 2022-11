Kardemon maitsestab nii piparkooki kui verivorsti

Kardemon on traditsiooniline hõõgveini komponent. Sama edukalt kõlbab kardemon ka kohvi lisandiks ja eriti populaarne on see araablaste seas, kus kardemoniga maitsestatud kohvi serveeritakse beduiinikohvina. Indias on kardemon Masala tee (musta tee ja piima segu) üks maitsestajaid koos ingveri, tähtaniisi, musta pipra, kaneeli, muskaadi ja nelgiga.