Mesinike kingitud mesi tegi koolides ja lasteaedades hommiku magusaks

Sloveenia mesinike liit on juba aastal 2006 ellu kutsunud toreda traditsiooni: novembrikuu kolmandal reedel viiakse kohalikele lasteaedadele mett, et rühmaõpetajad saaksid seda lastele hommikusöögi juurde pakkuda. Taoline meehommik on omamoodi sügisese lõikuspeo tähistamine ja rõhutab mee kui kohaliku ja väärtusliku toiduaine tähtsust meie laual.