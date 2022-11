Looduskalender ⟩ Kadrilaupäeval saab tähti vaadates talveilma ennustada

Ja teate linnutoidutootja Balsnack on sel aastal toonud päevalilleseemneid otse Ukrainast, need on mustad ja õhukese koorega ning toidumaja ei saa nii kiiresti tühjaks.

Käivitus talilinnukaamera

Toidumajas käib rohkem ka neid, kes muidu paksus metsas elasid, sest nüüd on lageraie ala ka seal aina lähemale trüginud, langid vaid 50 meetri kaugusel. Metsade asemel ongi meil varsti ainult pelletipuru ja villu-metsakardinad. Ja kui riigikaitsjad väidavad, et kändudega maastik on meil hea tankitõrjetsoon, siis vanad metsamehed muhelevad, veel parem oleks siis ju jätta rinnakõrgused kännud...

Magada või mitte magada?

Aga mutid valge varjekanga all ei maga, päis hämmastav on näha, kuidas must mullakuhil vaikselt suuremaks kerib. Mullakiht on ju veel täis maitsvaid roosasid vihmaussivorste. Kitsekesed põldude peal on veidi segaduses, aga lumekiht on veel nii õhuke ja õhuline, et orase saab kergesti välja kraapida. Arvata võib, et kui soolapuisturid rohkem liikuma hakkavad, siis on nad ka teedel soolakommi lakkumas, tasub autoga ettevaatlik olla.