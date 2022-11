Maalapsed, need kasvavad teisiti

Sarnase telefonikõne pidas mu sel sügisel kooliteed alustanud poeg ühel nädalavahetusel oma klassiõega. Nii mõnegi klassiõe ja -vennaga saab masinahuviline noormees rääkida põllutöödest, sest isad on tegevad põllumajanduses. Ühel klassivennal on aga koduaias vasikad ja lisaks kanadele ka kalkunid. See kõik on laste argipäev, mille nad agaralt omavahelistesse vestlustesse sisse toovad. Seda on paganama vahva kõrvalt kuulata.

Meie vastne koolipoiss unistabki tulevikus kombaineriametist. See unistus käib muidugi vaheldumisi lenduriametiga, aga põhjalik ettevalmistus masinapargist on läbitud. Onugagi käiakse juba mitmes suvi põldudel traktori- ja kombainikabiinis kaasas.

Et ma ise unistasin kosmonaudiks saamisest, aga täna kirjutan hoopis siin, ei tähenda, et pojast kindla peale põllumees saab, aga keskkond mängib tulevasel ametivalikul tähtsat rolli. Kõrgete korrusmajade vahel kasvanud noorel ei saagi asja vastu huvi tekkida, aga kui kasvad põlluservas ja masinad vuravad ümberringi, on tõenäosus mõjutatud saada märksa suurem.