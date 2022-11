Uuest aastast muutub toetuste saamises palju

Maaeluministeerium korraldab koostöös Põllumajandusuuringute Keskusega Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegia­kava 2023–2027 tutvustamiseks maakondlikud infopäevad. „Käime üle Eesti. Läänemaal ja Raplas olid väga aktiivsed kohtumised,” sõnas maa­eluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja Olavi Petron reedel Viljandis Sakala keskuses toimunud üritusel.

Kuna muudatusi ja uuendusi on palju, on infopäevad hea võimalus küsimustele vastuseid saada – pika infopäeva jooksul seletatakse detailselt kõiki sekkumisi ja muudatusi, mida kava ette näeb. „Ja kui vastused pole selged, siis uuesti küsida, sest uut infot on tõesti palju,” kinnitas Petron.

Vana ja uus raha

Heakskiidu saanud Eesti strateegiakava eelarve on 1,6 miljardit eurot, millest 456 miljonit on mõeldud keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks ja 35 miljonit eurot noorte põllumajandustootjate toetuseks. 1. jaanuaril 2023 rakenduva kavaga on ette nähtud raha sissetulekutoetuse, maaelu arengu ja turumeetmete jaoks.

Maaeluministeeriumi kantsler Marko Gorban rääkis, et järgmisest aastast käivituvad uute reeglite alusel valdavalt pindala- ja loomatoetused. Aga ka vana eelarveperioodi raha on veel võimalik kasutada 2025. aasta lõpuni. „Järgmisel aastal jooksevad paralleelselt kaks programmiperioodi: on meetmeid, kus saab veel n-ö vana raha kasutada,” täpsustas ta.