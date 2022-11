Rihm on juba pingul: Toidutootjal ei ole enam kusagilt kokku hoida

Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg on oma ettevõttes üle vaadanud, kuidas saaks asju paremini teha, ilma et toote kvaliteet langeks. „Avastasime, et rohkem kusagilt kokku hoida polegi võimalik, kõik on juba ära optimeeritud,” tõdes ta.

Veidenberg kaalub mõtet kasutada talvel ära välisõhku külmkambrite jahutamisel. „Meie kõige suurem energiatarbija on jahutusaparaat. Peame temperatuuri hoidma nii, et ühel pool seina oleks inimestel mõnus töötada ja teisel pool seina püsiks temperatuur +2 kuni +6, et tooted halvaks ei läheks,” selgitas Veidenberg.

Kokkuhoiuvõimalu­sed on ammendumas

Veidenbergi sõnul oleks teoreetiliselt võimalik töödelda piima öösiti, kus elektrihind tihti odavam, kuid siis peaksid inimesed öösiti tööl käima. „Kokkuhoid ei tasuks seda ära, kui me töötajate elu raskemaks teeksime. Isegi kui öösel teatud töötsüklid ära teha, ei päästa see meid sellest, et tooteid on tarvis jahutada ööpäev läbi ning just jahutusaparaat, mis pidevalt töös on, neelab kõige enam elektrit,” selgitas Veidenberg.

HKScan Baltikumi tegevjuhi Markus Kirsbergi (pildil)sõnul otsitakse efektiivsust ja majanduslik surve sunnib tooteportfelle üle vaatama. HKScani alla kuuluvad ka kaubamärgid Rakvere ja Tall­egg. „Toidutootmise eripära tõttu pole meil võimalik optimeerida tootmist tunni kaupa ja kuna loomakasvatuses on esmane loomade heaolu, siis selle arvelt samuti säästu otsida ei saa,” ütles ta.