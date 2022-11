Šaakal murdis loomaaias Kihnu lamba

Loomaia direktori Tiit Marani sõnul tulevad linna teiste metsloomade seas ka šaakalid, üks neist murdis loomaaias hiljuti ühe Kihnu lamba. „Šaakalid tulid 2013. aastal Lääne-Eestisse rannikualadele, roostikku, nüüd on nad levinud üle Eesti ja Tallinnaski. Lahemaal oli hiljuti koolinoorte kaamerate projekt, sealt tuli välja päris põnevaid andmeid. Šaakaleid on ka vabaõhumuuseumi juures ja Harku järve taga,” teadis Maran.

Metsast linna on tee leidnud mitmed loomad. „Meile on tulnud mägrad sisse,” nimetas loomaaia direktor. Loomad liiguvad linnakeskkonnaski palju ringi, me lihtsalt ei näe neid. „Nad on teises aegruumis ja teavad, et sellisest mõrtsukast nagu inimene peab võimalikult kaugele hoidma,” põhjendas Maran.