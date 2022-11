Rainer Vakra: Anname loa või mitte, ikka kaevatakse otsus edasi

„Siin keskkonnaametis oleme tihti kohtuniku ja vahe­mehe rollis,” nentis Vakra. „Inimesel on loodusele mõju ja meie peame hindama, kuidas see mõju oleks võimalikult minimaalne, aga samas ka inimene saaks oma tegevusega jätkata.”

Nii ongi KKA vahendaja, et leida kohad, kus kahju loodusele oleks võimalikult väike, aga saaks teede ehitamiseks ikka kruusa ning jäätmeid oleks kuhugi tuua. „Kõikvõimalike lubadega muutub olukord järjest teravamaks,” tõdes Vakra. „Kui 10–15 aastat tagasi KKA professionaalid kaalusid argumente ja tegid otsuse, et näiteks siia tuleks teha looduskaitseala, siis see enamasti nii ka jäi, aga praegu kaevatakse väga suur osa meie otsustest kohtusse.”

Kas kaebamine on pigem ­reegel?

Jah, see kasvab iga aastaga, et otsus kaevataks kohtusse. Me ei suuda ühiskonnas leida kompromissi. Inimtegevusel on mõju, aga peame leidma viisi, kuidas mõju loodusele võimalikult pisendada. Kompromissi on järjest raskem leida.