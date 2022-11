Puiduettevõtja: Vingerdame! Eksportijatel on raske praegu toime tulla

Metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja ütles, et energiaga tegelevatel ettevõtetel on seis pigem hea. Väga kurta pole ka vineeritööstusega, sest Euroopa turul varem valitsenud Vene vineeri on vähemaks jäänud ja meie ettevõtetel seetõttu paremad müügivõimalused. Ka tooraine nõudlus välisturgudel on aktiivne, mis on vesi paberipuidu müüjate veskitele.

Kõige raskem on ettevõtetel, kes väärindavad okaspuupalki ja/või kellel on suur energiakulu. „Okaspuuga tegeleb aga suurem osa meie puidutööstusest, see on rahaliselt ja töökohtade arvult kõige suurem sektor,” sõnas Välja. „Praegu on meie ettevõtted eksporditurgudel kõige väiksema konkurentsivõimega, sest toote hinnad on järsult kukkunud, kuid tooraine väga kallis. Eelmisel aastal renoveeriti palju kodusid, mis andis ette­võtetele tööd ja leiba. Nüüd on energiakriisi tõttu nõudlus kahanenud, kõik vaatavad hoolega hinda. Langust prognoositi, kuid see on tekkinud arvatust kiiremini ja järsemalt.”