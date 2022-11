Elamisse tikkuvad metsloomad panevad majarahva raskete valikute ette

Olin mõni aasta tagasi rotikarja arveteklaarimise tunnistajaks, kui üle Toompea ooperisse ruttasin. Hämaras Kieck in de Kökist möödudes tundus toona silmanurgast kiigates, et teeäärne muru on lainetama hakanud. Täpsemalt kadreerides oli aga ehmatus suur, sest lainetus osutus rotikarjaks, mis müüri äärt pidi Vabaduse platsi poole suundus.