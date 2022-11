Pajaroog Burgundiast nõuab odavat liha

Burgundia pada (Estouffade de Boeuf Bourguignonne) on üks kuulsamaid Prantsuse köögi klassikuid, mida leiab nii kokaraamatutest kui ka söögikohtade menüüst. Loomulikult on see Prantsuse klassikaliste toitude seas olemas maailma vanima ja ühe parima kokakooli Le Cordon Bleu õppekavas. Selles kulinaariakoolis õppis ka legendaarne kokaraamatute autor ja telekokk Julia Child, kelle teos „Mastering the Art of French Cooking” on siiani paljudele Prantsuse toidu piibliks ja kuulub mitme kriitiku arvates eelmise sajandi olulisimate kokaraamatute hulka. Tõsi, valmistusviis on retseptis, mida koolis tegime, märksa keerulisem kui praegune lihtsustatud variant. Pudel veini läks koos mõnede aedviljadega liha marinaadiks, et selle tanniinid lihale võimalikult palju maitset annaksid. Mina aga olen enda mugandatud retseptis liha marineerimise vahele jätnud, sest tegelikult saab see roog niigi väga maitsev.