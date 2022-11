Draakonivilju annab meilgi toataimena kasvav maasik-metskaktus

Pitaia toidus

Maasik-metskatuse vilju ehk pitaiasid leiab meie suuremate toidukaupluste puuviljariiulil üsna sageli. Pitaia viljaliha on suhteliselt toiteainevaene, 100 g annab 50 kcal energiat. Vett on viljalihas 85%. Vitamiinidest on esindatud B-vitamiinid, C-vitamiini on vähe. Samas on viljalihas rohkesti immuunsüsteemi tugevdavaid antotsüaane.