Uued omanikud tõid Viimsi Lihatööstuse kaubamärgi tagasi

Viimsi Lihatööstuse algus ulatub 1988. aastasse, kui rajati kooperatiiv Maitse. Kahjuks langes tootmine 2004. aastal tuleroaks, kuid ettevõttele kuulunud Viimsi lihapood jäi siiski alles. Kui viis aastat tagasi asutatud Frank Kutteri omanikud poolteist aastat tagasi Viimsi lihapoe omandasid, et oma toodetele esinduspood luua, kaasnes sellega idee tuua turule tagasi pika ajalooga Viimsi Lihatööstuse kaubamärk. Ühe tõuke andis ka tunne, et saksapäraselt kõlava Frank Kutteri kaubamärki omaks võtta pole kohalikul tarbijal lihtne.

Siiski eestimaine

Viimsi Lihatööstuse ja Frank Kutteri juhatuse liikme Johanna Maripuu sõnul on Eesti tarbija väga lojaalne kohalike toodete tarbija ja eelistab juba tuttavaid brände. „Kindlasti Frank Kutteri võõrapärane nimi on brändi mõjutanud ja esimest korda tajusime seda kahe-kolme aasta jooksul,” avaldas Maripuu. Nime tõttu tarbijani jõudmine on olnud keerulisem, kuid mitte võimatu. See nõuab lihtsalt rohkem aega ja ressurssi. „Nüüdseks oleme Frank Kutteri tugevalt sidunud oma toorainega, mida Saaremaal kasvatame,” rääkis Maripuu. Tagantjärele on raske öelda, kas eestipärasema nimega turule tulek oleks valutum olnud, sest nime valik on uue tootmise alustamise juures vaid üks tegur.