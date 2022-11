Tallinnas saab tutvuda parimate fotodega Eesti ja Läti karudest

Näituse korraldaja Helen Arusoo ütles, et karu valiti aasta loomaks, et tõsta eestimaalaste teadlikkust meie metsade ühe võimsama elaniku suhtes. “Eesti metsades elab ligi 1000 karu, Lätis kõigest 60-70,” kirjeldas Arusoo. Ta lisas, et kuna karud on alles alustanud Lätimaa taasasustamist, kannavad fotonäituse pildid omamoodi saadiku rolli, tutvustades eestlaste kooselamise kogemust karuga. “Lätlased peavad seda alles õppima, kuidas karuga koos elada.”