Pank: põllumeestel oli tänavu hea saagiaasta, kuid ees ootavad rasked ajad

SEB kliendihaldur Andrus Mägi sõnul lähevad põllumajandusettevõtted kriisile õnneks vastu tugevalt positsioonilt, kuna viimased aastad on soosinud teraviljakasvatust. Ka OÜ Estonia juht Ain Aasa sõnas oktoobris toimunud Põllumajanduse finantsseminaril, et toodanguhinnad on põllumajandus praegu enneolematult head. "Müüme väga kallilt teravilja ja rapsi ning pole kunagi saanud nii kõrget piima hinda kui praegu," lausus ta pressiteate vahendusel.

"Võtmekohaks saab see, mis toimub aasta pärast ja 2024. aastal. Teame, et olukord võib minna praegusest oluliselt raskemaks. Just seetõttu struktureerime tootmist ümber, kuid kindel on see, et selle taset tuleb hoida – vähendamine ei tule kõne allagi. Meie piimatoodang on nii suur, et selle ümbersuunamine ei ole lihtne. Seega – kasvõi hambad ristis, aga jätkame ja hoiame mahtu," kinnitas Aasa.