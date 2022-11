Taluliidu juht pälvis aasta noore naisettevõtja tiitli

Aasta naise tiitliga tunnustab EENA Eesti kodanikku, ühiskonnaelu aktiivset mõjutajat ja oma ametis pädevat naist äris, teaduses, kultuuris või mõnel muul elualal. Tiitlisaaja valimisel peetakse oluliseks, et ta on viimase aasta jooksul paistnud silma oma töö ja/või ühiskondliku tegevusega või muude eriliste saavutustega ja on Eesti naistele eeskujuks.

MTÜ Slava Ukraini asutaja Johanna-Maria Lehtme ütles tunnustust vastu võttes, et see on tunnustus kogu tema meeskonnale. „Mul on päris raske siin praegu olla, sest ootan luba Ukrainasse Herzoni piirkonda sisenemiseks, et aidata sealseid abivajajaid. Tunnistan, et ma ei ole juba üheksa kuud teinud n-ö normaalse elu asju, seetõttu olen tänulik, et saan siin täna teie keskel olla ja astuda korraks sellest sõjaolukorrast välja. See on mulle väga-väga suureks abiks,” sõnas ta.