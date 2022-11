Euroopa Komisjoni plaan pikendada glüfosaadi kasutusluba takerdus

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku pikendada kehtivusaega ühe aasta võrra – see on reeglitepärane ja vajalik, viia lõpuni Euroopa Liidu glüfosaadi hindamise protsess, vahendab FarmingUK. Viivitus tähendab aga seda, et lubasid ei saa pikendada enne aegumiskuupäeva saabumist. Glüfosaat on euroliidus ja Eestis heaks kiidetud kuni selle aasta 15. detsembrini.

Kui kasutusloa pikendamise hääletusele pandi, toetas seda enamik liikmesriike, kuid Luksemburg, Malta, Horvaatia olid sellele vastu ning Prantsusmaa, Saksamaa ja Sloveenia jätsid hääletamata.

Selle aasta alguses leidis neljast ELi liikmesriigist koosnev glüfosaadi hindamisrühm, et olemasolevad teaduslikud tõendid näitavad, et glüfosaadi klassifitseerimine kantserogeenseks aineks ei ole õigustatud. See järeldus oli kooskõlas komitee 2017. aasta hinnanguga ja nelja glüfosaati hindava liikmesriigi hiljutiste arvamustega.

Euroopa Toiduohutusamet ja ELi liikmesriikide määratud teaduseksperdid jätkavad hindamisprotsessi ja arutavad tõendeid kohtumisel, mis peavad lõppema 2023. aasta juuliks.