Metsa- ja puidutööstuse liidu uus juhatuse esimees on Margus Kohava

“Metsa- ja puidutööstusel on tugev missioon: puit kui taastuv ressurss saab olla üks lahendus kliimaprobleemide ning tark metsamajandamine tagab töö ja leiva ka järeltulevatele põlvkondadele. Oleme asjatundlik ja nõudlik partner poliitikutele ning ametnikele, samuti veame eest kogu sektori arengut üha suurema kodumaise puidu väärindamise poole,” ütles ta.

“Riigikogu valimiste eelsel perioodil on peamine väljakutse seista selle eest, et Eesti poliitikud mõistaksid - populistlike otsustega kaugele ei jõua. Kui ei ole ettevõtteid, ei ole ka töökohti ega maksuraha riigi ülalpidamiseks. Seisame selle eest, et Eesti valitsus tahaks ja aitaks luua võimalikult konkurentsivõimelist keskkonda ettevõtluse arenguks Eestis,” lisas Kohava.