Õhusaaste ohustab looduslikke kahjuritõrjemeetodeid

Readingi ülikooli teadlaste juhitud töörühm kasutas spetsiaalseid seadmeid, et toimetada rapsitaimedesse kontrollitud koguses diislikütuse heitgaase ja osooni. Samuti lisasid nad taimedele lehetäisid ja mõõtsid, kuidas paljunevad neis tingimustes parasiitherilased, kes munevad lehetäidesse. „Isegi meie kasutatud tasemetel, mis olid lubatud määrast madalamad, langes parasiitputukate üldarv ikkagi,” sõnas doktor James Ryalls Readingi ülikoolist.

Tema sõnul on see väga murettekitav tulemus, kuna paljud säästvad põllumajandustavad tuginevad looduslikule kahjuritõrjele, et hoida lehetäid ja teised kahjurid põllukultuuridest eemal.