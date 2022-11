Eksisin ära

Nimelt pole mul sel aastal siin Viljandimaal eriti seeneõnne olnud. Isegi siis, kui sügisvihmad mujal Eestis seenekorve täitma asusid, jäin mina metsas tühjade kätega ja vaatasin kadedalt teiste postitatud pilte rikkalikust saagist. Ent nüüd, nädalapäevad tagasi, korjas minu hea ämm lõpuks tummise ämbritäie kuuseriisikaid, mistõttu võtsin tema ette­paneku minna pühapäeval kodukandi metsa vastu rõõmuga – ehk saab lisaks vaarikatele mõned novembrikuised seened. Mõne saimegi! Kuna olime aga seekord otsustanud minna sinna, kus me ­tavaliselt ei käi, seentega asi ei piirdunud.

“No ütle, kus me siis nüüd oleme?” hakkas mu ämm äkki naerma. Minust polnud sel hetkel üldse tolku, sest olin sügisvärvides metsaalust pildistades kaotanud sellegi vähese suunataju, mis mul üldse on. Sellegipoolest näitasin enesekindlalt, mis suunas minema peaksime. See erines 180 kraadi võrra sellest, kuhu näitas mu meheema.