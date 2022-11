ÜLEVAADE ⟩ Toidutootja teenib alla Eesti keskmise palga

Maa Elu võttis lahti statistikaameti palgavõrdluse rakenduse, kus saab aimu Eesti eri maakondades sama ametit pidavate inimeste palga­tasemest. Kui tänavu teises kvartalis oli Eesti keskmine brutokuupalk 1693 eurot, siis maal on see arv kättesaadav vaid väga üksikute ametite esindajatele.

Näiteks põllumajandus­masina juht teenis tänavu teises kvartalis mediaanpalgaks (tasu, millest sel ametikohal rohkem ja vähem teenivaid töötajaid on ühepalju) keskmiselt 1478 eurot, kõige enam Tartumaaal – 1600, üle 1500 teenivad veel Põlva-, Järva-, Valga- ja Pärnumaal. Kui vaadata keskmist palka, siis Tartumaal on see üle 1800 ja Valgamaal üle 1700 euro.