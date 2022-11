Pilliroo risoomid maitsevad magusad

Pilliroog on Eesti suurim kõrreline. Ta paljuneb peamiselt vegetatiivselt, moodustades suuri roostikke, mis koosnevad kloonidest. Need võivad olla enam kui ruutkilomeetri suurused. Pilliroo seemned valmivad Eestis harva.

Armastab soolast

Pilliroog on levikult kosmopoliit. Algselt oli pilliroog mageveetaim, aga ta on halofüüt ehk teisisõnu armastab soolast. Seetõttu talub ta hästi riimvett ja Eestis kasvab ta mererannal sama edukalt kui järvekaldal. Levinumad pilliroo rahvapärased nimetused on roog, kõrkmed, merihain, vesiroog, sonn.

Pilliroog kasvab kuni meetrisügavuses vees, aga on juhtunud, et pilliroog kasvab ujuva matina. Taime vars on 2–6 m pikk. Kõrgemad taimed kasvavad sooja suve ja viljaka pinnasega paigus. Soodsates tingimustes võib ta vegetatiivselt levida kiirusega 5 m aastas. Pilliroo lehed on 20–50 cm pikad ja 2–3 cm laiad. Pilliroog õitseb tavaliselt juulist septembrini. Pilliroo varred on sõlmelised ja seest õõnsad. Selline ehitus muudab nad vastupidavaks tuulehoogudele – nad painduvad, aga ei murdu.