Eksootiline okaspuu tõi Eestisse ebatsuuga juurepähkli

Leho Tedersoo sõnul on seened tihedalt seotud puudega, mille all või peal nad kasvavad, ning pole ime, et seoses uute puuliikide tulekuga Eestisse saabuvad siia ka uued seeneliigid. Kuna eksootilisi puid istutatakse tavaliselt parki või uuselamurajooni, ei pea ta uute seente avastamiseks metsa minemagi.

“Hilissügisel käin rohkem parkides võõrliike vaatamas. Mändide, kuuskede ja teiste okaspuude all on praegu seene­näidiseid kõige rohkem,” ütles Tedersoo.

Enamik söögiseeni sõltuvad mükoloogi jutu järgi puudest. “Praegu moodustavad enamiku need seened, mis kasvavad okaspuude all, sest okaspuudel on n-ö lehed küljes,” rääkis mükoloog Leho Tedersoo. Lehtpuud on lehed langetanud ja osaliselt sõltub ­sellest ka seenesaak.