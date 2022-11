Selle sügise kõige kuumem kaup – generaator. Mida peaks neist teadma?

“Kahe nädalaga osteti meilt poole aasta varu ära, praegu hangime neid juurde,” tõdes ehitusmaterjalide kaupluste keti Espak tööriistaosakonna müügijuht Rasmus Kirs. Kuigi otseselt ei küsi müüja kelleltki vanust või elukohta, arvas ta, et generaatorite rohkearvulise ostjaskonna seas on nii maa- kui linnarahvast, nii pensionipõlve pidajaid kui nooremaid pereinimesi, aga siiski pigem suuremate majapidamiste omanikud, sest teoreetiliselt saab generaatorit küll kortermaja rõdulgi kasutada, aga mõistlikum on seal tegutseda ühistuna, mitte igaüks omapäi.