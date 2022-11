Kokandusõpilane: põdralihast vorsti tegemine on raiskamine

Kirgliku jahimehe ja kokandusõpilasena on politseitöölt peagi pensionile siirduv Toomas Malva võtnud eesmärgiks propageerida põdraliha kui suurepärast toorainet, millest pelgalt suitsuvorsti või konservi valmistamine on lihtsalt raiskamine. Nii suutis ta veenda oma kursusekaaslased Kehtna kutsehariduskeskuse õpperestoranis põdraroogasid valmistama ja neid kümnetele klientidele pakkuma. See on ka täiskasvanud kokandusõpilastele päris korralik katsumus.