Siberi antitsüklon hakkab laiutama

Nüüd on ilmamuster taas muutumas. Igal talvel kujuneb Siberis külma õhuga kõrgrõhkkond – teatavasti moodustub kõrgrõhkkond antitsüklonaalse (põhjapoolkeral päripäeva) pöörisega seal, kus on laskuv õhuvool – antud juhul on põhjus Euraasia mandri jahtumine talvel. Seevastu madalrõhkkond tsüklonaalse (vastupäeva) pöörisega moodustub tõusva õhuvoolu korral, mida põhjustab talve saabudes suhteliselt soe ookeanivesi. Siberi kõrgrõhkkonna ulatusest lääne poole sõltub see, kui külm on talvel Euroopas.