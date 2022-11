Kihnu troi järjekorras tuleb oodata kolm aastat

Kihnu saarel ettevõtjaks olemine on tema jaoks lihtne, sest see on tema elulaad. Varem 12 aastat madrusena töötanud Elly on käsitööd teinud kogu aeg, aga hiljem on lisandunud ka kodumajutus. Sellegi lugu on lihtne. Tal käis palju külalisi, kes tahtsid ööbida. Ühel hetkel mõistis Elly, et ei jaksa tasuta külaliste järel koristada ja hakkas pakkuma kodumajutuse teenust, mis maksab. “Mõtlesin, et kes tuleb, see tulgu ja kellele ei meeldi, jätku tulemata. Tegelikult tuldi ikka,” selgitas Elly.