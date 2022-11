Nipp lambakasvatajalt: vill on kasvuhoones väärtuslik abimees

Kuigi ilusama villa püüab ta alati lõngaks teha, on ta rakendust otsinud ka mustemale lõngale. Nimelt kasutab ta seda ise oma kasvuhoones tomatitaimedele multšina ja jagab väärt materjali ka sõpradele. „Tõsi see on, et väga hästi kasvab,” kinnitas ta, et lambavillast eralduvad kasulikud ained mõjuvad taimedele väga hästi. Lambavill aitab hoida kasvuhoones taimedele sobivat kasvutemperatuuri ja niiskustaset. „Väga hea multš,” sõnas ta.