Värske uuring: ka lepal kasvav must pässik on raviomadustega

Seega ei ole uuringu läbi viinud teadlase hinnangul sisulist vahet, kas must pässik kasvab hallil lepal või arukasel. Lepalt pärit seen vajab siiski täiendavaid uuringuid võimaliku mõju kohta erinevatesse vähirakuliinidesse. Peale selle viitavad esialgsed uuringud võimalusele, et must pässik võib omada ka teisi väärtuslikke ravitoimeid, näiteks mõjutada immuunsüsteemi.