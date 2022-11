Looduskalender ⟩ Mis lumi? Saaki annavad veel nii vaarikad kui redised

Põdrasarve otsimise aeg

Põdraisandad on saanud oma soojätkamisrituaalid ja tegevused ära teha ja tasapisi hakkavad suuremad pullid oma sarvi vastu võsa nühkima. Lume tulekuni tasub rägastikes silmi lahti hoida, kes sarvetrofeesid otsivad. Aga ilm on veel nii soe, et võimalik, et sarvekroonid pudisevad alles detsembris. Karud on koos poegadega veel oma magamispaikade ümbruses ringi kolistamas. Unne pöördumise ajaks peavad nad sooled tühjaks saama, seega kulub ära paarinädalane paast. Ehk ühe väikese vihmaussi või sitika pistavad karuotid veel kiirtoiduna põske.