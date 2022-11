Erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse osas saabuvad novembris olulised kuupäevad

Automaatselt saavad erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse põllumajandus- ja kalandusvaldkonnas need juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle puhul on PRIA tema 2022. aasta pindalatoetuse menetlemise käigus kindlaks teinud, et isiku kasutuses on pindalatoetuse saamiseks nõutaval määral maad, kellel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt 1 loomühik loomi või 10 mesilasperet või kes omab kaluri kalapüügiluba 2023. aastaks.