Euroopas ja USA-s on ulatuslik munade defitsiit

„Aastaga on munade hind Eesti jaekaubanduses tõusnud kuni 50%, kuid selle taustal jäetakse tähelepanuta, et muna on aastaid olnud üliodav võrreldes teiste loomsete valguallikatega. Möödunud talvel puhkes nii Euroopa Liidus kui ka USA-s ulatuslik linnugripipuhang. Suuremat osa tootmisest ei taastata äärmuslike sööda-, energia- ja üldise hinnatõusu tõttu. Selline mitme teguri koosmõju on tekitanudki lukorra, mil neis piirkondades on kätte jõudnud munade defitsiit,“ sõnab DAVA Foods Estonia juht Vladimir Sapožnin.

„USA on ajalooliselt olnud suur munatoodete ja munapulbri tarnija Hiinasse, aga see on täielikult kokku kuivanud. Seetõttu on Aasias ja Lähis-Ida turgudel tekkinud suur nõudlus, mida Euroopa püüab küll täita, aga paraku edutult, sest toorainet lihtsalt ei jagu,“ selgitab Sapožnin maailmaturul toimuvat.

„Täna on globaalne munatööstus olukorras, kus Saksamaal, Hollandis, Prantsusmaal ja Inglismaal on massilised linnugripipuhangud ning kahjuks on vaid aja küsimus, millal see muid regioone samuti mõjutama hakkab ja munatoodangu defitsiidi veelgi ulatuslikumaks muudab. Viimase 12 kuu jooksul hävitati USA-s linnugripi tõttu 30 ja EL-is 13 miljonit kana, mis on üüratu kaotus kogu sektorile,“ sõnab DAVA Foods Estonia juht Vladimir Sapožnin.