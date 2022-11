Hirvekaamera näitab söödaplatsil maiustavaid loomi

„Igal hirvekaamera hooajal on olnud oma eripära nii hirvede tegemistes kui ka hirveplatsi külastanud erinevate loomaliikide näol. Alanud juubelihooaja esimestest päevadest on elevust tekitanud igapäevaselt porgandeid krõmpsutav rebane. Tore on see, et sel sügisel tulevad koos platsile nii pullid, lehmad kui ka hirvevasikad. Mõnelgi aastal on siin maiustanud enamasti vaid hirvepullid,“ lausus zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt.