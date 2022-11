Puidujäätmeid saab edaspidi lihtsamini küttematerjalina kasutada

Puidujäätmete üheks mõistlikuks kasutusotstarbeks on nende põletamine sooja saamiseks. Seni on see olnud aga väga rangelt reguleeritud ning kaugkütte katlamajad pole saanud puidujäätmeid kasutada. Puidujäätmete kasutamine küttematerjalina eeldab aga, et tagatud on puiduhakke kvaliteet ning see ei sisalda ohtlikke- või saasteaineid. Hakke valmistaja on kohustatud nõudeid täitma nii puiduhakke müümise kui ka tasuta ära andmise korral.