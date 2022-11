Valimiste-eelsed imelised muutused

Lähiajal on ministeeriumide kabinettidest ja riigikogu saalist tulemas küllaga häid uudiseid. Juba on valitsus kiitnud heaks pensionide erakorralise tõusu uue aasta algusest. Tõsi, seda 20eurost tõusu on praegusel meeletu hinnaralli ajal juba raske heaks uudiseks pidada.

Küll aga on korralik abi tulemas kolme- ja enamalapselistele peredele. Kolme lapse emana tunnen, et just see peretoetuste tõus aitab praegu rahulikult eel­olevale talvele vastu minna. Samas mõistan ühe- ja kahelapseliste perede pahameelt ebavõrdse kohtlemise pärast. Jah, riigi eesmärk on sündivust tõsta ja innustada kolmandaid lapsi saama, aga seda ei või teha kelleski pahameelt tekitades. On aeg kibekiiresti ka ühe ja kahe lapsega perede paremale toimetulekule mõelda.