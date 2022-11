Sügis jätkub soojal lainel

Lääne-Virumaal Uljastes elava Olga Valteri aed asub mäe otsas ja nii on see külma eest kaitstud ka siis, kui mujal juba esimesed miinuskraadid üle käinud. Soodne kliima lubab aias praegu täisõites lilledel uhkeldada nii amplites kui peenral. Imetlusohkeid tekitab praegu kõige enam suur peenratäis lõvilõugu.

Lillad bakopad on väga vastupidavad.

„Lõvilõuad külvasin kevadel madala sordi, aga tulid kahjuks või õnneks kõik kõrged,” muheleb Valter. „Enne peenrasse istutamist lisasin mullale suvelillede väetist, rohkem polegi lõvilõuad väetist saanud. Amplid said suvel üle nädala Terraflex-T väetist. Seda väetist julgen soovitada teistelegi.”

Anne Lepik rõõmustas läinud nädalavahetusel sügisese vaarikasaagi üle. „Olin nädala ära ja nüüd taas maale tulles ütles mees, et mine vaata vaarikaid,” jutustas Lepik. „Mõtlesin, et on paar-kolm marja suhu pista, aga sain terve kausitäie, oma 1,5 liitrit. Oktoobri lõpu kohta hea tulemus!”