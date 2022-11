Orased rohetavad erksalt, aga taliraps kidub

Lääne-Virumaal kasvatab talikultuure OÜ Rabaveere Farm, mille juhatuse liige on kogenud põllumees, Valgetähe teenetemärgiga tunnustatud Olav Kreen. Nii Kreeni kui temast paarsada kilomeetrit edelas ASis Vändra tegutseva Pärnumaa populaarseima põllumehe (2018) Kaido Madissoni sõnul on taliviljaorased kasvujõus, kuid talirapsipõldude nägemine teeb nukraks.

„Talirapsi külviaeg on august, aga septembri alguseni oli hästi kuiv ja külvide idanemine seetõttu kehv. Septembris tuli küll vihma, aga see ei andnud ka siis rapsile vaja­likku kasvukiirust. Taimede areng on niru, nii et tõehetk saabub kevadel, kas sealt on midagi võtta või ei ole,” rääkis Kreen, kes põllumajandusettevõtjana kasvatab talirapsi sajal hektaril kogu ligemale 450hektarisest talikultuuride kasvupinnast.