Põllumaa väärtus tõusis kõige enam

Teraviljakasvataja, Kevili nõukogu esimees Andres Oopkaup põllumaa müügihinna suurt tõusu siiski ei usu. „Arvan, et see kallinemine on väga pika aja jooksul tekkinud ja seega otsest mõju maa hindadele ei ole,” sõnas ta.

Sama meelt on Põhara Agro juht Jaanus Põldmaa. „Ostu-müügitehingutes see muutusi kaasa ei too, kuna põllumaa hinna määrab pakkumine ja nõudmine ehk siis vaba turg,” rääkis ta. „Minu arvamus on, et maa tänane hind ei ole kindlasti lagi. Arvestades meie teraviljasaagikuse viimaste aastate tõusu ja maa hindasid Euroopas, jätkab meie põllumaa hind tõusmist veel pikalt. Kas meie põllumehed suudavad selle tõusuga kaasa minna, on eraldi küsimus.”