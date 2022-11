Parima köharohu leiad metsast

Keemise ajal võib köha korral juurde lisada kibuvitsamarju, mis on limaskestadele kasulikud ning sisaldavad C-vitamiini ja karotiine. Sobivad ka muud marjad või mahl, mida võib teele lisada: jõhvikad, pohlad, isegi viirpuumarju on lisatud. Enne tarvitamist loksutada või segada, et lima põhja ei jääks.

Lastele sobib siirup

Islandi sambliku keedus ajab hästi higistama ja alandab palavikku. Köha korral tuleb lonksata kohe, kui tunned, et köhahoog on tulekul. Ohuks võib olla individuaalne talumatus ja suure limaainete koguse tõttu pärsib ravimite imendumist. Ravimid võtta siis pool tundi kuni tund aega enne tee joomist.

Islandi samblikku on põhjamaades nälja ajal leivajahusse lisatud. Et kibedast maitsest vabaneda, keedeti leeliselises vees, loputati, peenestati, hoiti ööpäev soodavees ja seejärel veel puhtas vees. Norras, Soomes, Islandil on tarvitatud nii inimese kui loomade söögiks. On nimetatud ka piima-, leiva- ja seasamlikuks, mis viitab tema kasutusele. Sigu nuumati Islandi käokõrvaga, lehmade ja kitsede jaoks peeti teda liiga väärtuslikuks.