Talveaed laseb aasta läbi terrassivõlusid nautida, kuid paneb rahakotile põntsu

Arhitektuuribüroo Standup arhitekti Stanislav Popkovi sõnul on mugav õuesolemine tähtis osa eramaja omaniku elustiilist. „Terrassil või verandal võõrustatakse sõpru, tehakse kaugtööd, süüakse. Miks nii? Ilmselt peitub vastus loomulikus valguses, mida meie kliimas on vähe, samuti muutlikus ilmas, mille osas ei saa kunagi õhtut planeerides kindel olla,” rääkis ta.

Maastikuarhitekti Sulev Nurme sõnul on talveaed võrreldes verandaga juba tõsisem rajatis, sest eeldab kütet, ventilatsiooni ja talvist kütmist. „Talveaiana on mõni hakanud kasutama ka korralikku metallraamil mitmekordse klaasiga kasvuhoonet, kuid selle talvine ülalpidamine on omaette teema,” selgitas ta.