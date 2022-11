Ornitoloogiaühing ootab ettepanekuid ülejärgmise aasta linnu osas

Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht Eesti linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi selle liigi uurimis- ja kaitsetegevustesse.

Ideekonkursil osalema on oodatud linnuhuvilised meeskonnad, kes on valmis esitatud ideed koostöös ornitoloogiaühinguga ka 2024. aasta jooksul ellu viima.

Ideid kirja pannes võiksid meeskonnad mõelda ka sellele, et 2024. aastal on Tartu koos Lõuna-Eestiga Euroopa kultuuripealinn ning Kultuuriministeerium on ületuleva aasta nimetanud kultuurilise mitmekesisuse aastaks.