Looduskalender ⟩ Raagus mets ja õitsevad kevadlilled

Kellakeeramise agoonia

Igal aastal tõestavad nii teadlased kui majandusmehed, et kella keeramisel pole mitte mingit mõtet, kuid sellel on oluline mõju meie stressitaseme tõusule. Löristades seepeale linnast köhijate ja nuuskajate seltskonnast tulles oma vesiseks kiskuvat nina, saan aru, et tegelikult on ju praegu isegi hea aeg, tund nagu maast leitud. Aga miks ma juba kella viie ajal õhtul nii väsinud olen?

Läbipaistvuse aeg

Tihasekoputus on üks väheseid linnuhääli, mis siia põhjamaale praegu jäänud on. Kullid on enamuses läinud ja rongad on tõusnud metsade valitsejateks. Kuid lehitut metsa ja läbipaistvaid puid silmitsedes saad hästi aru, miks linnud rändavad – pole selleks vaid toidupuudus. Kujutage ette kui lehitute lehtpuude otsas hüpleks kõik see suvine linnuhulk, lehelinnud, metsvindid, rästad ja kõiki oleks näha, kuhu neil varjuda oleks? Sestap on targem rännutee ette võtta.