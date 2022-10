ARVAMUSPLATS ⟩ Kuidas lubada endale ka raskel ajal natuke meelelahutust?

Peab tõdema, et ongi raske aeg ja eelkõige tuleb hoolitseda toasooja ning kõhutäie eest. Aga me ei tohi unustada ka oma hinge, see vajab midagi ilusat, inspireerivat, emotsiooni, mis annab lootust - ükskord läheb jälle kergemaks. Sellepärast on mul meile kõigile suur palve: ärme unusta aeg-ajalt meelt lahutada. Eesti inimese loomus on nagunii tõsisem ja kinnisem, meie sügised ja talved on pikad ning pimedad, kui me ei lubaks endale aeg-ajalt midagi head, siis kaob ära jõud ka ise midagi head teha ja just see on raskel ajal kõige olulisem. Me vajame elamusi, see on selge. Kust ja mille arvelt seda võimaldada?

Lihtsad asjad pole kättesaamatud

Mulle tundub, et kriisiaeg on hea selleks, et oma mõtteviisi korrastada ja mõelda, mida meie vaim ja ka keha tegelikult vajavad. Mis on meile hea? Tegelikult on meile kättesaadavad nii paljud elamused - pargid, metsad, rabad ja rannaäärsed. Meie kodumaa inimestel on privileeg, mis paljudes riikides on kättesaamatu - selleks, et linnast välja looduse keskele saada, pole vaja tundidepikkust sõitu. Meil on niivõrd mitmekesist maastikku.

Alati polegi vaja rabada millegi suurejoonelisega, võtke üks nädalavahetus ja minge käige mõnes oma suvises lemmikpaigas.