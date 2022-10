Viimased aiatööd: külva, soojusta, korista

Veel pole hilja külvata köögivilju ja maitserohelist, näiteks porgandit, sibulat, küüslauku, redist, kaalikat, aga ka tilli, lehtsalatit ja peterselli. Külvamise eeldus on väikesed plusskraadid nii päeval kui öösel või tagasihoidlikud miinuskraadid öösel.

Kui ilm kisub talviseks, ei tasu külvamise riski enam võtta. Külvata tuleb kuivi ja terveid seemneid ning hoolitseda selle eest, et muld on toitainerikas, kasta võiks sügiskülvi järel pigem ettevaatlikult ja vähe. Katta pole köögivilju talveks tarvis. Sügisel tehtud külv on küll alati pisut riskantne, aga tavaliselt saavad taimed kohe esimeste kevadiste päikesekiirtega idanema hakata, arenevad tugevaks ja terveks ning annavad varem saaki kui kevadel külvatud taimed.

Pane sibulad mulda

Tulbid ja krookused pannakse mulda enamasti oktoobris, aga seda võib teha ka novembri hakul. Peaasi on panna sibulad sügavale, sest juurduda need enne talve enam ei jõua. Kui kevad on varajane, saab õisi nautida juba märtsis.

Istuta lehtpuid

Lehtpuid ja -põõsaid võib istutada seni, kuni maa pole külmunud, kasvõi detsembrini. Okaspuid hilissügisel enam ei istutata, erandiks on külmakindlad taimed, näiteks kuusk ja mägimänd. Puid peab pärast istutamist korralikult kastma, isegi kui väljas on külm. Värskelt istutatud puude ja põõsaste külmumise vältimiseks võiks katta tüveümbruse 20sentimeetrise kaitsva multši-, turba- või kompostikihiga.

Katta ei tohi liiga vara

Külmakartlikele taimedele võiks teha talvitumiseks korraliku sooja pesa kuuseokstest või spetsiaalsest kattematerjalist. Taimi ei tohi katta liiga vara ega liiga hilja, seega tasub hoida pilku ilmateatel ja katta vahetult enne talviste ilmade saabumist. Samuti võiks noored puu- ja põõsavõrad ning ronitaimed enne suuremaid torme kokku siduda.

Korista ja riisu