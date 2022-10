Millal kellakeeramise aeg ükskord ümber saab?

Ka viimaste eesistumiste ajal pole selle eelnõuga märkimisväärselt edasi liigutud, kuna eesistujate prioriteedid on olnud mujal: vahepeal koroonaviirus, nüüd energiakriis ja Ukraina sõda. "Ehk kellakeeramisega lähiaastatel ikka jätkame. Paraku on hetkel ka raske prognoosida, millal selle teemaga edasi liigutakse," edastas MKM avalike suhete juht Laura Laaster.

Mis puudutab aga elektri kokkuhoidu, siis teoreetiliselt võiks kellakeeramisel teatav mõju elektritarbimisele olla, kuna kellakeeramise mõte on nihutada nn valget aega rohkem sellele ajale, mil suurem osa inimestest on aktiivne. Ehk kui hommikuti on mingil perioodil mõnevõrra valgem ja suurem osa ühiskonnast on aktiivne just hommikuti, siis näiteks valgustuse osas see teatud säästu annab.