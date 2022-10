Jätkusuutlikult majandav põllumees saab pangalt soodsamalt laenu

eAgronomi tegevjuht Robin Saluoks tõi näite, et kui elektriauto puhul on lihtne kasutaja kasvuhoonegaaside jalajälge hinnata, siis põllumajanduses on see märksa keerulisem. Swedbank ja eAgronom on selleks koostanud Kestliku Põllumajandamise Tingimused, mis seletavad lihtsalt lahti praktikad mida põllumajandusettevõte peab järgima. Kestliku Põllumajandamise Tingimused on loodud Euroopa Liidu regulatsiooni ettepaneku alusel, kuigi hetkel veel sellist seadusandlust ei ole vastu võetud, siiski on see vaid aja küsimus. Selle põhjal eAgronom põllumeeste tegevust hindabki.